Herman Brusselmans onderging zware operatie: "Het had slecht kunnen aflopen" TK

19 augustus 2018

08u00

Bron: Veronica TV 2 Showbizz Herman Brusselmans heeft er een moeilijke week opzitten. De schrijver onderging een zware operatie om een darmgezwel te laten wegnemen. Dat vertelde hij in de Nederlandse tv-show 'Veronica Inside'.

Brusselmans was vrijdagavond te gast in de voetbalshow 'Veronica Inside', waar hij regelmatig opduikt tussen de analisten - tijdens het afgelopen WK was zijn populariteit bij onze Noorderburen vergelijkbaar met die van Jan Mulder bij ons. In het praatprogramma vertelde hij aan presentator Wilfred Genee dat hij onder het mes moest.

"Ik bleek een gezwel in mijn darmen te hebben", aldus de schrijver. "Ik moest dus een zware operatie ondergaan met een zware verdoving. Ik ben ook een aantal dagen in het ziekenhuis moeten blijven." Hij vertelt er wel meteen bij dat alles goed verlopen is. "Het is goed gegaan, maar het had ook slecht kunnen aflopen. Het gezwel had kwaadaardig kunnen zijn, maar het bleek gelukkig nog goedaardig. Ik voel me nu nog wel wat aangeslagen- die verdoving werkt nog een paar dagen door."

Het bleek overigens een echte pechweek te zijn voor Herman, want op weg naar het programma raakte hij ook nog eens betrokken bij een auto-ongeval. "Het is de schuld van de Antwerpse ring, daar slibt het verkeer gewoon dicht. Even buiten Gent stonden ik en mijn chauffeur Bob al in de file naar Antwerpen, en in die file hebben we nog een aanrijding meegemaakt ook. Uiteindelijk hebben we er vier uur en 15 minuten over gedaan om in de studio te geraken."

Meer over Herman Brusselmans