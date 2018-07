Herman Brusselmans: "Lena en ik zijn zelfs al fysiek lastiggevallen" WN

10 juli 2018

08u30

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz ‘Heeft dat meisje geen hersenen of zo?’ Het is maar één van de weinig fraaie reacties die Lena (25), de vriendin van Herman Brusselmans (60), over zich heen kreeg nadat ze te zien was in een Nederlandse tv-show. "Daarom komen wij ook maar heel weinig buiten", zegt de schrijver in Dag Allemaal.

De giftige reacties op zijn relatie met de 35 jaar jongere Lena verbazen de schrijver allerminst. "Lena en ik zijn nu ruim twee jaar samen, en er wordt nog altijd vijandig gekeken en gereageerd", zegt hij. "Zeker in de zomer, als Lena wat luchtiger gekleed is. Dan zie je mensen staren, zo van: ‘Wat is dat voor een koppel?’

Het leeftijdsverschil is voor velen een struikelblok?

Je ziet ze gewoon denken: ‘Dat meisje kan toch veel beter krijgen dan zo’n oude vent!’ Daarom komen wij ook heel weinig buiten en gaan wij niet naar feestjes of recepties, omdat Lena niet beschouwd wil worden als ‘het lief van’.

Is het jaloezie, denk je?

Goh, mensen houden niet van wat buiten de norm valt. Homo’s die hand in hand lopen, een zwarte jongen met een blank meisje... De norm is het Vlaamse koppeltje,een gast van 28 en zijn lief van 26, en alles wat daarvan afwijkt, daar hebben ze ’t moeilijk mee. De typische reactie is dan: ‘Hij is bij haar voor de seks, en zij bij hem voor het geld.’

Trekken jullie je dat aan?

Totaal niet. Wij zijn gewoon een koppel zoals een ander en wij zien elkaar graag. In het begin legde dat wél wat druk op onze relatie. Zelfs in Lena’s kennissenkring heerste verbazing: "Allez jong, toch geen gast van 58! Gij zijt zot zeker?" We zijn zelfs eens fysiek lastiggevallen.

Echt op straat, bedoel je?

Lena lag op een bankje in het park op mijn schoot en ineens trok de één of andere gast haar bij haar benen terwijl hij haar uitschold voor hoer.

Jij bent het gewend om kritiek te krijgen, maar voor Lena is dit allicht nieuw?

Dat wel, maar Lena is niet op haar mondje gevallen, hoor. Als geboren en getogen Amsterdamse zit ze er niet mee in om die mensen op hun plaats te zetten.