Herman Brusselmans laat zich door GAIA opsluiten om aandacht te vragen voor dieren die in een kooi leven KD

07 augustus 2019

15u39

Bron: GAIA 1 Showbizz Herman Brusselmans heeft zich in Gent door GAIA laten opsluiten in een kooi om zijn medeleven te tonen met de 300 miljoen landbouwdieren die jaarlijks opgesloten worden in Europa. De actie hoort bij de campagne ‘Stop de kooien’, een Europees burgerinitiatief met als doel een verbod op kooien in de veehouderij.

In de EU brengen meer dan 300 miljoen dieren een groot deel van hun leven door in kooien, aldus GAIA. Volgens de dierenrechtenorganisatie is een leven in een kooi geen dierwaardig bestaan. “Gereduceerd tot een vlees- en broedmachine leiden deze voelende wezens een leven zonder waardigheid”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Dieren in kooien lijden ernstig: ze hebben amper ruimte om te bewegen en kunnen er hun natuurlijke gedrag niet in vertonen noch ontplooien.”

GAIA wil dat een halt toeroepen en werkt daarom samen met een netwerk van meer dan 130 organisaties om zo via een Europees Burgerinitiatief een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij te bekomen. Doel: zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en mensen blijven sensibiliseren. Herman Brusselmans steunt de campagne van GAIA en liet zich in Gent opsluiten in een kooi op mensenmaat om zo aandacht te vragen voor de miljoenen landbouwdieren die achter tralies leven.