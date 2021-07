Herman Brusselmans keert terug naar de plek waar hij opgroeide: “Ik blijf een boerke uit Hamme”

ShowbizzStallen kuisen, kalveren voederen, prikkeldraad herstellen, koeien naar het slachthuis helpen brengen: zo vulde de kleine Herman Brusselmans zijn zomervakanties. Nooit ging de zoon van een veehandelaar op reis, alleen voor strips en voetbal was er wat tijd over. Vakantie, dat was thuis. En thuis, dat was een plek die hij wilde ontvluchten. Op zijn 63ste stelt hij vast dat het nooit helemaal is gelukt. “Ik blijf een boerke uit Hamme.”