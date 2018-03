Herman Brusselmans is al jaren een trouwe viagra-fan: "Al heb ik wel last van nevenwerkingen" DBJ

27 maart 2018

12u23

Bron: Humo 0 Showbizz Schrijver Herman Brusselmans (60) is een fervent viagragebruiker en doet daar niet moeilijk over. In een interview met het weekblad Humo is hij erg openhartig. " Als je hoofdpijn hebt, neem je een pilletje. Waarom zou je niet hetzelfde doen als het onderaan niet marcheert? "

De viagrapil bestaat 20 jaar. In 1998 werd het blauwe pilletje door Pharmareus Pfizer in de markt gezet, nadat ze per toeval hadden vastgesteld dat hun nieuw ontwikkelde hartmedicijn erg bijzondere bijwerkingen had. De beroemdste gebruiker van pilletje is zonder twijfel Herman Brusselmans. In zijn boeken praat hij er honderduit over. Net als in een interview met Humo.

"Enkele jaren geleden kreeg ik erectieproblemen", begint Brusselmans. "Volgens de dokter omdat ik te lang en te veel gerookt heb. Mijn aderen slippen daardoor dicht en het bloed stroomt moeilijker naar mijn penis." De schrijver gebruikt geen viagra, maar is uitgekomen bij een ander merk: Vivanza. "Ik gebruik het vaak omdat ik veel seks heb met mijn vriendin, maar ik heb wel last van nevenwerkingen. Hartkloppingen en duizeligheid, maar vooral: een enorm hoge lichaamstemperatuur."

Kleren aan

Dat heeft zo zijn gevolgen. "Wie viagra slikt, kan het best zijn kleren aanhouden tijdens de seks", grapt de schrijver. "Anders verbrand je je lief. Bij mij is het extreem. Op de bijsluiter van al die producten staan 800 bijwerkingen. Van diarree tot constipatie en alles wat daartussen zit. Ik slik Vivanza omdat dat de minste bijwerkingen heeft." Een drempel moest de schrijver niet over bij het slikken van zijn eerste pil. "Als je hoofdpijn hebt, neem je een pilletje. Waarom zou je niet hetzelfde doen als je lul niet marcheert?"