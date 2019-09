Herman Brusselmans geeft seksuele voorlichting aan Nederlandse kijkers MVO

06 september 2019

08u21 0 Showbizz Hermans Brusselmans werd gisterenavond in het Nederlandse programma ‘Jinek’ gevraagd als expert in ‘zonder gêne over seks praten’. Zijn grofgebekte schrijfstijl, waarbij hij geen blad voor de mond neemt, valt er in de smaak.

In ‘Jinek’ hadden ze het onder andere over zijn nieuwe boek, ‘De Tafel’. “Daarin beschrijf je een vulva van een 92-jarige vrouw als rauwe vleesresten en de ontplofte smoel van een bejaarde hamster”, klinkt het. “Denk je dat je door zulke expliciete beschrijvingen bijdraagt aan het normaliseren van praten over seks?”

“Ik denk het wel,” aldus Brusselmans. “Als je met iets kan lachen, ga je het normaliseren. Je gaat het vulgariseren, maar je spreekt er wel over. Ik vind dat je met alles mag lachen.”

De volledige aflevering kan je hier bekijken.