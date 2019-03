Herman Brusselmans beschrijft paranormale ervaring bij de dood van zijn moeder: “Kwam ze afscheid nemen?” DBJ

18 maart 2019

12u00

Bron: De Morgen 1 Showbizz Zo’n dertig jaar geleden stierf de moeder van Herman Brusselmans (61). De schrijver was er zelf niet bij toen ze stierf, maar had op dat moment wel een vreemde ervaring, zo beschrijft hij in De Morgen.

“Het was een mooie zomerdag op 6 juli 1992. Halftwaalf”, vertelt Brusselmans. “Ik lag met een kater in bed mijn roes uit te slapen tot ik plots gewekt werd door het ­geklepper van de openstaande luiken. Was er een onweer op til? Ik keek door het venster, niets te zien, alles was windstil. Vreemd. Een paar uur later kreeg ik telefoon. Mijn moeder was gestorven. Om halftwaalf. Was zij afscheid komen nemen? Is dat een religieuze ervaring? Is dat een ­paranormale ervaring? Hoe verklaar je dat? Ik weet het niet. Dus ik ben agnost. Je gaat dood en waarschijnlijk is er niets, maar je weet nooit.”

In hetzelfde interview geeft Brusselmans ook toe dat zijn 60ste verjaardag een kantelpunt was. “Bij de gedachte dat ik ga sterven, lopen de tranen over Lena’s (Brusselmans 27-jarige vriendin, red.) wangen. Ik wil zonder jou niet verder, zegt ze dan. Daardoor ben ik bang. Niet voor de dood, maar wel om haar alleen te laten. In dat opzicht was mijn zestigste verjaardag een kantelpunt. Het besef dat mijn moeder op haar 61ste gestorven is, heeft mij een krak gegeven. Ze is maar zo oud geworden als ik nu ben. Wat nog moest volgen, is voor haar niet gevolgd.”

Of Brusselmans naar de hemel gaat, weet hij niet. “Ik twijfel aan het bestaan van de hemel. Tot nu toe hebben er 102 miljard mensen op aarde geleefd, las ik ergens. Beeld je de hemel in als een reusachtig Rock Werchter. Vind daar maar eens je hond, je vader en je ­moeder terug!” (lacht)

Lees het hele interview met Brusselmans in De Morgen.