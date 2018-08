Herman Brusselmans beledigt Nederlandse actrice en zet kwaad bloed: "Ik wil niet cru zijn, maar je zus is veel mooier dan jij" TDS

30 augustus 2018

22u09

Bron: Nieuwe Revu 2 Showbizz Herman Brusselmans heeft kwaad bloed gezet in Nederland. De veelschrijver pende een scherpe column neer voor het Nederlandse magazine Nieuwe Revu, waarin hij Jelka van Houten beledigt, de zus van ‘Game of Thrones’-actrice Carice van Houten. Volgens Brusselmans is zij de mislukte versie van Carice, en dat willen de zussen niet zomaar laten passeren.

In zijn column schiet Brusselmans met scherp op Jelka. "Zij is de jongere zus van Carice van Houten. Dat zal haar hele leven zo blijven", schrijft hij. "Overal waar ze verschijnt en haar achternaam valt, zal in honderdvoud gevraagd worden: 'Ben jij een zus van Carice van Houten?' En vaak zal, als Jelka van Houten bevestigend heeft geantwoord, iemand zeggen: 'Ik wil niet cru zijn, maar je zus is veel mooier dan jij.' Een heel leven lang. Dag en nacht. 24/7. De zus van Carice van Houten. Je mag doen wat je wil, altijd zal gemonkeld worden: ‘Carice had het waarschijnlijk beter gedaan.’"

Daar bleef het niet bij: "Een paar jaar geleden kwam Jelka dan aankakken met haar cd getiteld: Hard Place For a Dreamer. Iedereen zei: ‘Sorry Jelka, maar de cd van je zus Carice is veel beter.’", aldus Herman. "Tjonge, wat moet die Jelka van Houten ongelooflijk gefrustreerd zijn dat ze de zus is van Carice van Houten, en ongetwijfeld heeft ze dat kreng al een miljoen keer naar de hel gewenst."

Not amused

Het zijn woorden die Carice en Jelka duidelijk niet zomaar willen laten passeren. Op Twitter lieten ze weten not amused te zijn met het stuk. “Jammer, vroeger schreef hij leuk, vandaag is het een armoedig geval. R.I.P. Herman’s gevoel voor taal en humor”, aldus Carice. “Toch sneu voor Herman dat hij dit nu pas aankaart aangezien dit soort columns al zo vaak door anderen - en ook geestiger - is geschreven. Het is een beetje alsof hij nu pas de hype van de fidget spinner heeft ontdekt en komt aanhaken, terwijl ze al bijna uit de handel zijn", stelt Jelka.

Jammer, vroeger schreef hij leuk, vandaag is het een armoedig geval. RIP Herman’s gevoel voor taal en humor. Carice van Houten(@ caricevhouten) link