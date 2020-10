Herman Brusselmans (63) openhartig: “Ik zit al een hele tijd niet lekker in mijn vel”

“Het is anders dit jaar”, zegt Herman in Dag Allemaal over de quiz van Erik Van Looy waarin hij volgende week een eerste keer in de jury opduikt. “Normaal zit iedereen gezellig samen in de backstage, nu blijft iedereen in zijn loge. Er zitten ook maar 90 mensen in het publiek in plaats van 180, en dat voel ik. De gulle lach is minder. Er zijn ook heel veel juryleden dit jaar - 25 of zo, tegen zes of zeven vroeger - dus zit ik niet zo vaak in de jury: dit jaar maar drie keer.”