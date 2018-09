Herman Brusselmans (60) over vaderschap: "Een kind met Lena (25) is niet uitgesloten" TK

19 september 2018

12u06

Bron: Qmusic 0 Showbizz In de podcast van Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe was deze week Herman Brusselmans te gast. De schrijver verklapt daarin enkele zaken over zijn privéleven: zo gaan hij en zijn vriendin Lena (25) samenwonen, en misschien komt er ook nog wel een kindje.

In die podcast stellen Maarten en Dorothee elke week de 10 meest Gegoogelde vragen over hun gast. Op plaats twee: 'heeft Herman Brusselmans kinderen?' "Ik heb een relatie van 14 en 18 jaar gehad en nu ben ik twee en een half jaar samen met Lena. Kinderen zijn natuurlijk altijd ter sprake gekomen", vertelt Herman. "Mijn eerste vrouw werd niet zwanger, ook al was alles medisch in orde, en mijn tweede vrouw wilde geen kinderen. Met Lena is daar wel sprake van, maar het blijft natuurlijk een probleem. Je kan met elkaar niet oud worden, en dat kind zal zijn vader ook niet al te oud zien worden. Als ik 80 word is dat kind nog maar 18, hé. Maar 100% is het nog niet uitgesloten", verklapt Herman.

Daarnaast haalt Brusselmans ook uit naar Schild en Vrienden. "Ik ga niet zeggen ‘de maatschappij verrechtst’, want Schild en Vrienden bestaat. Dat zijn 900 idioten die totaal niets voorstellen. Als die zeggen: je mag geen seks hebben voor het huwelijk en je mag geen abortus en euthanasie plegen, is de maatschappij dan aan het verrechtsen of veranderen? Ze zitten in een geheime chatbox die wordt gekraakt, waarin ze verschrikkelijke beelden naar elkaar sturen. Mocht ik de persoon voor mij hebben die dat erop zet, die schiet ik bij wijze van spreken omver. Dat is van een walgelijkheid die niet te meten valt. Dat soort mensen bestaat, dus de maatschappij is aan het verrechtsen, dus we gaan moeten oppassen wat we zeggen, maar zo ver zijn we nog lang niet."

