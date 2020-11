Herlees hier ons laatste interview met radiocoryfee Lutgart Simoens: “Ik verwacht niks meer dat nog de moeite waard is. Ik heb het gehad"

Op de nachttafel van haar kamer in het Edegemse woonzorgcentrum waar ze sinds begin dit jaar verblijft, op een boogscheut van waar haar huis nu te koop is gezet, staat een prachtig kunstwerk in de vorm van een Chinese vrouw. Elke avond voor Lutgart Simoens haar ogen sluit, zegt ze tegen die gebeeldhouwde geisha: "Help me make it through the night." Het is een flard tekst uit een liedje waarvan ze naam vergeten is, maar dat ze minstens duizend keer heeft gedraaid in de ruim 20 jaar dat ze het immens populaire 'Vragen Staat Vrij' presenteerde op Radio 2. "Ik zeg dat tegen die Chinese om te lachen, met de nodige humor", zegt Simoens, wier stem nog altijd even hartverwarmend klinkt als toen. Er zit daar alleen een krakend laagje op.