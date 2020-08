Exclusief voor abonnees Herlees het interview dat het leven van Robbe De Hert veranderde: “Ik ben moe, schat” Sabine Vermeiren

24 augustus 2020

19u52 0

In 2016 was het al even helemaal stil rond Robbe De Hert. Zijn laatste film, ‘Lijmen/Het been’ dateerde al van 2000 en de peetvader van de Vlaamse film was nagenoeg in de anonimiteit verdwenen. Tot onze reporter Sabine Vermeiren hem opzocht en een ontluisterend interview met hem afnam. Ze ontdekte dat hij financieel helemaal aan de grond zat en dat zijn grootse ‘Hollywood aan de Schelde’-project in het water dreigde te vallen. Nadat hij getuigde over zijn moeilijke omstandigheden - hij woonde in een appartement met een muizenplaag en was verslaafd aan morfinepleisters - werden er echter een aantal geldinzamelingen op poten gezet, waardoor De Hert zijn meesterwerk toch nog kon afwerken. Herlees hier het interview dat zijn leven veranderde.

