Herkent u deze jonkies? Ze zetten allemaal hun eerste televisiestapjes in dezelfde jongerenreeks DBJ

18u23 1 vrt Matteo Simoni, Leen Dendievel, Jonas Van Thielen Showbizz Kleine kinderen worden groot, dat is altijd zo. Maar als je acteur of actrice bent, valt dat net iets harder op. Nu vrt op zijn online platform opnieuw de jongerenreeks '16+' uitzendt, valt op hoeveel bekende (toen nog onbekende) gezichten daarin te zien waren.

De jongerenreeks '16+' volgde een klas van zesdejaarsstudenten aan een middelbare school. Elke leerling had zijn eigen interesses en problemen. De serie liep drie seizoenen (van 2006 tot 2008) en enkele piepjonge acteurs zetten er hun eerste stapjes in de televisiewereld.

Denk bijvoorbeeld aan Matteo Simoni (30), die rokkenjager David speelde. Binnenkort is Matteo te zien in de film 'Patser' van Adil El Arbi in het eerste seizoen van '16+' was vooral de unibrow van de jonge snaak te zien.

Vrt Matteo Simoni

Of Leen Dendievel (34). In 'Thuis' speelt ze nu al enkele jaren de rol van Kaat, bij de opnames van 16+ was ze 23. Bij haar zijn de uiterlijke verschillen daarom minder groot.

vrt Leen Dendievel

Jonas Van Thielen (31) maakte wel een transformatie door. Tien jaar geleden speelde hij Bert in de reeks, een jongen die gepest werd omdat hij anders was dan zijn klasgenoten. Ondertussen acteert hij nog steeds, maar je kan hem ook kennen van de één-reeks 'Ten Oorlog', die hij samen met Arnout Hauben maakte.

VRT Jonas Van Thielen

Anthony Arandia (31) laat nog weinig van zich horen. In '16+' speelde hij een womanizer die volop met drugs experimenteerde. Ook in 'Sara' speelde hij later een flirter. Nu werkt de acteur in de horeca.

vrt Anthony Arandia

Ook Sofie Truyen zette haar eerste stapjes in de jongerenreeks, alvorens ze zeven jaar meespeelde in 'Familie' als Evy Hermans. Ook bij haar is de tand des tijds minder ingrijpend dan bij de jongens.

vrt Sofie Truyen