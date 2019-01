Herken jij dit oud VTM-nieuwsanker nog? “Op een bepaald moment kon ik de autocue in de studio niet meer lezen” SS

15 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De ‘VTM Nieuws’-redactie viert weldra haar 30-jarige jubileum, en Ingrid De Putter (61) was erbij vanaf het prille begin. Net als heel wat collega’s maakte zij destijds de overstap van de openbare omroep. En dat heeft ze zich nooit beklaagd. “We voelden ons bevrijd.”

Twee jaar lang had Ingrid De Putter voor de klas gestaan, nadat ze in Leuven afgestudeerd was als regentes Nederlands-Engels-geschiedenis-godsdienst. Maar een vaste benoeming in het onderwijs bleef uit, en ze verzeilde van de ene interim-opdracht in de andere. Toen ze hoorde dat de openbare omroep journalisten zocht, waagde ze op aanraden van de VDAB haar kans en deed ze mee aan een examen. Ze slaagde en bouwde mee de teletekstredactie uit. Uiteindelijk werkte ze acht jaar lang bij de toenmalige BRT. In 1989 verkaste ze naar VTM, Vlaanderens eerste commerciële omroep die dat jaar van start ging. “Ik kwam terecht in een heel toffe bende, met allemaal gedreven mensen die net als ik de sprong in het duister waagden”, herinnert Ingrid zich. “Een ploeg die er echt voor ging, en dat ging gepaard met de nodige ambiance. Heel anders dan ik gewend was bij de openbare omroep. Daar werd de komst van de eerste commerciële zender wat laconiek weggelachen. Maar ik heb nog steeds heel veel bewondering voor wat Mike Verdrengh en Guido Depraetere hebben verwezenlijkt. Het ging er allemaal heel hectisch aan toe in die begindagen, maar van chaos was nooit sprake. Er waren strenge handen die aan het roer stonden en de boel onder controle hielden.”

En met die strengheid had jij geen probleem?

“Tja, freewheelen en improviseren wérkt niet op een nieuwsredactie. Het is een hele machinerie die aan regels en deadlines gebonden is. Maar eens ‘Het Nieuws’ van zeven uur achter ons lag, was er wél ruimte om samen iets te gaan drinken in de bar beneden. Iedereen vloog er meteen in, bevrijd van de vastgeroeste werkwijzen en het juk van de bureaucratie die velen van ons hadden ondergaan.”

De openbare omroep blaakte destijds niet van de dynamiek, om het zo maar te stellen.

“Mijn eerste hoofdredacteur daar, wijlen Lucien Boussé, hield met de chronometer bij of elke politieke familie in het journaal wel evenveel aandacht kreeg, of de ene zuil wat meer zendtijd moest hebben dan de andere. Bij VTM heb ik nooit iets gemerkt van politieke inmenging, en ik heb nooit enige druk ervaren in mijn werk bij ‘Het Nieuws’ om een bepaald item wel of niet te brengen. Niet van de bazen, de politiek, de adverteerders of de woordvoerders.”

Heb je die vraag nooit gekregen dan?

“Dat wel, maar ik heb er nooit aan toegegeven. Ik vind dat je als journalist neutraal, ongekleurd en objectief moet zijn. Dat zit ook in het woord ‘anker’, hé, dat je een baken van vertrouwen bent waaraan de kijker thuis zich kan vastklampen.”

Heb je dan nooit een lidkaart gehad van een politieke partij?

“Nee, zelfs geen vakbondskaart. Ook niet destijds bij de openbare omroep, waar dat nochtans wél handig zou zijn geweest. Maar ik vond dat beneden mijn stand, om het wat pretentieus te zeggen (lacht). Het heeft mijn carrière geen goed gedaan. Ik ben vaak met mijn hoofd tegen de muur gelopen. Bovendien was er nog het feit dat je met sommige leidinggevenden beter een gesprek kon hebben vóór tien uur ’s ochtends, want daarna was er veel kans dat ze niet meer ‘bereikbaar’ waren omdat de fles dan al uit de kast was gehaald. Het resultaat was dat ik ook veel minder respect had voor hen. Toen Jan Schodts me belde of ik geen zin had om naar VTM te komen, heb ik niet lang getwijfeld.”

