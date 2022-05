Héritier, Nidal en Thomas verkozen tot nieuwe Ketnet-wrappers

Wie zijn de drie nieuwe wrappers?

Nidal van Rijn

Volledig scherm Nidal © Ketnet

Nidal is 19 jaar en afkomstig uit Hechtel. Hij volgt lerarenopleiding Nederlands en zedenleer. In zijn vrije tijd is hij Chiro-leider en gaat hij graag naar de cinema. De Ketnetters kunnen Nidal kennen uit de Ketnet-programma’s ‘Wannabe’s’ en ‘Schijtluizen’. “Ik ga zoooo ontzettend hard genieten van deze uitgestelde volwassenheid!”, liet Nidal alvast weten.

Thomas De Smet

Volledig scherm Thomas © Ketnet

Thomas is 22 jaar en afkomstig uit Meise. Intussen woont hij in Puurs. Hj studeert Media en Entertainment Business, is scoutsleider en enthousiaste amateurvoetballer. Ketnetters kunnen Thomas herkennen uit de Ketnet-programma’s ‘De Hoppers’ en ‘Schijtluizen’. “Het is gewoon gelukt, ik ben niet normaal blij”, klonk het bij Thomas. “Ik kijk al heel mijn leven naar Ketnet en ik dacht altijd: “ik wil dat doen”. En dan lukt het mij gewoon, uit 4.087 kandidaten.”

Héritier Tipo

Volledig scherm Héritier © Ketnet