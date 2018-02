Herinner jij je deze ruzies nog? De vijf meest ophefmakende vetes uit showbizzland DBJ

13 februari 2018

11u29

Bron: Kameraki 0

'Sex And The City'-dames Sarah Jessica Parker en Kim Catrall zijn momenteel druk bezig met het uitvechten van hun vete over een nieuwe film. Maar celebrities die elkaar in de haren vliegen zijn uiteraard allesbehalve een nieuw fenomeen. Weet je bijvoorbeeld de ruzie nog tussen Kanye West en Taylor Swift om een videoclip of die tussen Drake en Chris Brown om Rihanna? Wij somden de vijf meest ophefmakende ruzies nog een keer op.