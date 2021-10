Herfstvakantie met kids en studio 100 doorkomen? Win 3 maanden gratis Streamz en kijk onbeperkt

Lichtervelde Jan Verheyen geeft door corona verstek voor eigen première van 'Red Sandra' in Lichtervel­de

Niet Jan Verheyen, maar wel zijn vrouw Lien Willaert en hun dochter Anna tekenden vrijdagavond present op de lokale première van hun nieuwste film Red Sandra in cultuurhuis en cinema De Keizer in Lichtervelde. De regisseur is even out door corona.

29 oktober