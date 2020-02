Hereniging in de maak? André Hazes overnacht bij ex Monique Silke Denissen

19 februari 2020

22u37

Zijn relatie met Bridget Maasland (45) is op de klippen gelopen, maar het ziet ernaar uit dat André Hazes (26) niet al te lang bij de pakken blijft neerzitten. Privé bericht namelijk dat de Nederlandse zanger de nacht heeft doorgebracht bij zijn ex Monique Westenberg (42).

Dinsdag kwam Monique Westenberg terug uit Curaçao, waar ze enkele heerlijke vakantiedagen had doorgebracht met haar zoontje en haar ex, André Hazes. Ook Andrés nieuwe vriendin Bridget was aanwezig op het eiland, maar wat een leuke reis had moeten worden, eindigde voor hen in een liefdesbreuk. De zanger had namelijk de vonk opnieuw voelen overspringen met de moeder van zijn kind en de aanwezigheid van Bridget was eerder een stoorzender, klinkt het in de Nederlandse pers.

Slechts enkele uren nadat Monique opnieuw voet aan wal zette in Nederland, ging André Hazes haar dus bezoeken in het huis in Berkel en Rodenrijs, dat nog steeds op zijn naam staat. Volgens Privé bracht de zanger er zelfs de nacht door. Pas om één uur ‘s middags (op woensdag) verliet hij opnieuw de woning. Toen de aanwezige pers hem vroeg of dat betekende of alles nu weer goed was, reageerde hij slechts met een lach.

Liefdesgeschiedenis

Het is de laatste verwikkeling in wat een ingewikkelde liefdesgeschiedenis geworden is. Eind 2019 gingen Monique en André uit elkaar. “De breuk dateert al van enige maanden geleden, maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan. Dat mocht helaas alleen niet zo zijn”, klonk het in een statement van hun management. “Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit.” Nog geen paar uur later kwam Westenberg zelf met een compleet andere verklaring naar buiten. “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij al een tijdje contact mee heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker.”

Die mysterieuze vrouw bleek presentatrice Bridget Maasland te zijn. “Misschien wordt dit wel het mooiste avontuur ooit”, schreef zij op Instagram bij hun eerste liefdesfoto. De twee deelden de afgelopen maanden talloze liefdevolle beelden van en met elkaar, droegen kettinkjes met elkaars initialen en dachten zelfs aan samenwonen. Vorige maand, toen André jarig was, noemde Bridget hem nog de liefde van haar leven. Maar ook dat sprookje is nu uit.

Haar in de boter

Naar verluidt dus vanwege Monique, al zat er al langer een haar in de boter. “André begon zich eraan begon te storen dat zijn nieuwe vriendin zich zo opdrong”, vertelde een insider aan Privé. “Het waren de dagen van De Vrienden van Amstel LIVE!, een van de evenementen waarop hij zich elk jaar enorm verheugt, omdat het voor de artiesten een feest is om te doen. Ze zijn daar met elkaar, het is vertrouwd en hij is one of the guys. Dat is een avond, en soms tot wat later, lol maken met elkaar, lachen en drinken en: ’tot morgen, pikkie!’ Op zulke avonden moet je André lekker z’n gang laten gaan, dat heeft hij nodig. Maar Bridget vond dat zelf veel te leuk, manifesteerde zich daar ook nogal en liep tot afgrijzen van een hoop mensen ook nog eens het podium op met een blad bier. Dat moet je niet dóen! Dat is zijn werk, zijn avond en zijn band. Zij hebben daar de tijd van hun leven, waar ze het straks als ze zestig zijn nóg over hebben. Die band is een hechte vriendengroep. En wat moet jij daar dan tussen? Monique voelde dat veel beter aan. Die liet hem razen en ravotten. En ze zal heus hebben gedacht: wat gebeurt daar allemaal? Maar ze liet hem wel vrij!”

Op Curaçao zou de vonk dan helemaal overgesprongen zijn tussen Monique en André. Het voormalige koppel werd zoenend op de gevoelige plaat vastgelegd, en werd ook gefilmd terwijl ze samen in een strandhokje kropen. Bridget was in geen velden of wegen te bespeuren.