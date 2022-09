Heren van Blue brengen single, en feilloos synchrone danspasjes, voor het eerst op het scherm

Muziek VandaVanda houdt eenmalig reünie voor ‘TOTZ’: “Voorbije 20 jaar waren we vooral bezig met papa en mama worden”

“Sunshine after the rain. There will be blue skies comin’, blue skies comin’...” Het podium is niet langer hun natuurlijke habitat, maar voor ‘Tien om te zien’ keert VandaVanda terug uit pensioen. “Het is een huzarenstukje geweest om hier te geraken”, lacht bandlid Iris Van Hoof wanneer we hen spreken op de zeedijk. Na 2002 verloor het vijftal elkaar immers uit het oog, en ze sloegen allemaal een heel andere weg in, tot in het leger toe. “Pas sinds 2018 hebben we weer écht contact met elkaar.”

31 juli