Herdenking Lies Lefever: "Lies is gevallen en wij zijn dat ook" ADN

21 januari 2018

16u17

Bron: Belga 0 Showbizz In het cultureel centrum De Westrand in Dilbeek hebben enkele honderden mensen deze namiddag een herdenking gehouden voor Lies Lefever. De 37-jarige comédienne overleed op 11 januari nadat ze in de keuken van haar woning in Asse ten val was gekomen.

"Lies is gevallen en wij zijn dat ook", sprak Ronny Mosuse, één van de vele mensen die een getuigenis brachten over de jonge vrouw. De herdenkingsviering opende met het lied 'Seal Lullaby', gebracht door de Gilde Jeugdmuzikanten terwijl een groep kinderen op het podium ballonnen vasthield. Vervolgens klonk de openingsdans van Lies' huwelijk met haar partner Joost, begeleid door een fotomontage van beiden.

"Het is je weer gelukt, Lies", zei een vriend van Lies, "ons allemaal samen brengen. Dat was wat je het liefste deed, bij de Chiro en bij de vriendengroep. Je laat ons nu achter met een leeg gevoel maar vanbinnen leef je wel verder." Verschillende andere vrienden van Lies Lefever en haar echtgenoot brachten ook een getuigenis terwijl haar neef het liedje 'Sunny' zong. Reportagemaker Martin Heylen zei in een videoboodschap: "Sommige mensen hebben weerhaakjes, ze zitten in je hart maar af en toe prikken ze een beetje, maar dat geeft niet. Lies was zo iemand, ze was een Vlaams authentiek meisje met een Afrikaanse schaterlach." De aanwezigen kregen ook nog een stuk van de reportage te zien die Martin Heylen met Lies Lefever gemaakt had in Rwanda.

Als laatste kwam Lies' partner Joost zelf aan het woord. "Ik heb je vrijdag voor het laatst gezien en gevraagd of je voor altijd onze trouwring wou dragen", sprak hij tot zijn echtgenote. "Vervolgens heb ik de bruid gekust en zijn we rechtstreeks overgegaan naar de openingsdans. Voor de laatste keer, vrolijke groetjes."

Ter afsluiting zong de hele zaal 'Let it be' van de Beatles.

