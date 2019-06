Exclusief voor abonnees Herbert Flack viert morgen zijn 70ste verjaardag op de bühne van 40-45: "En daarna vakantie tot september" HL

08 juni 2019

00u00 0 Showbizz Herbert Flack wordt morgen 70 en hij viert dat op zijn favoriete plek: het gigantische speelvlak van '40-45'. En het wordt nog specialer, want de musical neemt daarna een pauze tot half september. Fans van Herbert hoeven hem deze zomer echter niet te missen, want vanaf maandag zendt VTM 'Aspe' weer uit.

Herbert Flack is nooit een fan geweest van verjaardagsfeestjes. "Ook deze keer laat ik het aan mij voorbijgaan", zegt hij. "Ik kan die zeventig ook niet vieren, want ik speel zondag (morgen, red.) twee voorstellingen van de spektakelmusical '40-45'. Maar dat deert me niet. Ik voel me altijd goed op het podium. En '40-45' ligt me zeer nauw aan het hart. Niet alleen omdat ik zelf het kind ben van een Britse vader en een Belgische moeder, maar vooral omdat ik in mijn carrière nooit eerder heb meegemaakt wat ik nu al maanden met deze musical beleef. Elke avond treden wij op voor 1.680 mensen, die na afloop euforisch rechtveren voor een staande ovatie. De teller staat nu al op meer dan 700.000 toeschouwers. Ongezien in Vlaanderen. Deze voorstelling maakt mij telkens weer bewust van de impact van theater en dat geeft mij veel voldoening."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis