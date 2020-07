Herbert Flack roept op: “Kom niet naar begrafenis van Fabienne, maar volg via livestream” TDS

18 juli 2020

Fabienne Arras, de 66-jarige echtgenote van acteur Herbert Flack (71) die op 2 juli tijdens een vakantie in Spanje overleed aan de gevolgen van een ongelukkige val, wordt vandaag, zaterdag 18 juli, begraven. Via Facebook roept Herbert op om niet af te zakken naar de Bourla van Antwerpen, maar om de plechtigheid te volgen via de livestream.

“Alstublieft, lieve mensen die van ons houden, kom NIET aan de Bourla staan, blijf in uw kot. Het zijn gevaarlijke coronatijden”, schrijft Herbert in een bericht op Facebook. “De aanwezige genodigden onder strenge Covid regels van Het Toneelhuis zijn beperkt in aantal. En: volg de livestream van de plechtigheid vandaag vanaf 10.50u via inloggen op www.michaeldeleu.be. (Ook achteraf en komende dagen) Dank.”

Fabienne, die in haar overlijdensbericht wordt beschreven als ‘vrouw, soulmate, compagnon de route’, krijgt een afscheid in de Bourla van Antwerpen. “De bloemen zijn ons genegen”, aldus haar familie nog. “Maar Fabienne had een hart voor kansarme jongeren.” In plaats van een bloemetje vraagt men vrijblijvend om te storten naar een goed doel.

“Fabienne was er niet alleen voor mij, maar voor iedereen die haar nodig had”, reageerde Herbert Flack na het overlijden. “Theater was haar leven. Iedereen die van ver of dichtbij iets te maken had met KNS Antwerpen - later het Toneelhuis - wist hoe gedreven en genereus Fabienne was. Een fantastische vrouw die op haar integere manier de wereld een heel stuk schoner maakte.”

