Herbert Flack na zijn hartoperatie: "Ik was bang dat ik op de operatietafel zou sterven"

17 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Eindelijk ben ik verlost van die tikkende tijdbom in mijn lijf.’ Herbert Flack (70) voelt zich een pak geruster sinds hij zich aan zijn hart liet opereren. Hij hapt dan ook weer volop in het leven. ‘I’m back!’ vertelt hij uitgelaten in een gesprek met Dag Allemaal. ‘Het enige wat ik wil, is spelen, spelen, spelen.’

Er loopt een groot litteken over de brede borst van Herbert Flack. Een gevolg van de openhartoperatie die de acteur eind augustus onderging. ‘Toen ik wakker werd, bleek dat ze tijdens de ingreep drie ribben hadden gebroken en een paar bypasses hadden gestoken’, zegt Herbert met een pijnlijke grimas. Maar die maakt snel weer plaats voor een glinstering in zijn ogen, want de rasacteur voelt zich al herboren.

Vier het leven, we zijn hier maar even

‘Mijn echtgenote Fabienne en ik doen jaarlijks een medische check-up. Een goede gewoonte. Voor de auto is zo’n nazicht verplicht, maar ons lichaam heeft dat ook nodig. In april had de dokter al gezien dat mijn aorta verbreed was, maar hij vond het toen niet alarmerend. ‘Kom over een halfjaar eens terug’, zei hij. Ik keek ernaar uit om in september weer mee te doen met de musical ‘40-45’ maar ik was er niet gerust in dat me dat zou lukken. Ik wist dat ik met een tikkende tijdbom in mijn hart rondliep en met een worm in mijn hoofd die me er constant aan deed denken.’

‘Ik drong aan op een nieuw onderzoek in augustus, voor het nieuwe seizoen begon. En wat bleek? De slagader was weer 2 mm breder geworden, waardoor mijn toestand wél alarmerend werd. Ik heb het meteen aan de mensen van Studio 100 gemeld zodat ik vervangen kon worden en ik besliste: zo rap mogelijk het mes erin.’

