Herbert Flack en geliefden nemen emotioneel afscheid van Fabienne Arras: “Ik huil om wat voorbij is, ik lach om wat we hadden” TDS/IDR/Philippe Truyts

18 juli 2020

09u21 15 Showbizz Fabienne Arras, de 66-jarige echtgenote van acteur Herbert Flack (71) die op 2 juli zaterdag 18 juli, begraven. De plechtigheid kon enkel door de 126 genodigden worden bijgewoond, maar er werd voor alle fans en dierbaren thuis wel een livestream voorzien. Tijdens de plechtigheid gaf Herbert een uiterst emotionele speech, waarbij hij meermaals zijn tranen moest verbijten. “Mijn liefde, de vrouw van mijn leven, zielsgenoot. Merci om er altijd voor mij te zijn, in goede en kwade dagen. Merci, merci, merci.” Fabienne Arras, de 66-jarige echtgenote van acteur Herbert Flack (71) die op 2 juli tijdens een vakantie in Spanje overleed aan de gevolgen van een ongelukkige val, werd vandaag,



Tijdens de plechtigheid kwamen verschillende dierbaren aan het woord, waaronder Francesca Vanthielen en de beste vriendin van Fabienne die in tranen een speech gaf. Het meest aangrijpende moment was evenwel toen Herbert Flack zelf het woord nam. “Het was midden in ons verhaal dat Fabienne werd weggerukt”, moest hij zijn tranen verbijten. “Ons verhaal dat nog lang niet af was. Een verhaal dat 33 jaar geleden begon. Een verhaal dat op veel hoongelach en tegenkanting kon rekenen. Maar het was ons verhaal, puur en oprecht. Een verhaal van allesomvattende liefde. We waren allebei getrouwd, het waren verboden vruchten die we plukten. Schuldgevoel vocht tegen de passie.”

“Iedereen kende haar omdat ze er ook voor iedereen was”, zei Herbert ook nog. “Ze maakte voor iedereen tijd. Een grote dame, letterlijk en figuurlijk. Fabienne was een vat empathie voor iedereen die haar nodig had. Haar populariteit reikte tot een eind buiten de theaterbühne. Als we samen op straat wandelden, werd Fabienne herkend en niet ik. We lachten veel. We vierden het leven en onze liefde, hoe groot de obstakels ook waren.”

Dromen opzij gezet

Herbert kijkt met veel dankbaarheid terug op zijn leven met Fabienne. “Toen ze de beslissing nam om een eind te maken aan haar huwelijk en ik beloofde om voor mijn zieke Mimi te blijven zorgen, kon dit makkelijk ontploft zijn door het onevenwicht”, aldus Herbert nog. “Maar niet met Fabienne. Ze luisterde naar wat ik nodig had om gelukkig te zijn. Zette ze daar een droom door opzij? Ongetwijfeld. Was ze die hele tijd ongelukkig? Nee, maar wellicht wel meer dan ze zelf prijsgaf.”

“Ze herstelde echter een evenwicht en redde daardoor onze relatie”, bekende Flack. “Dat deed ze in woelige tijden altijd. Ze wist dat ze mijn haven was. Met haar getrouwd zijn, was een ontzettend voorrecht. Wat zeg je tegen iemand die 26 jaar wachtte, zichzelf wegcijferde? Zichzelf parkeerde om iemand anders gelukkig te zien. Mijn liefde, de vrouw van mijn leven, zielsgenoot. Merci, merci , merci. Merci om er altijd voor mij te zijn, in goede en kwade dagen. In de storm en in de middagzon. Eergisteren, gisteren, vandaag en ook morgen. Want als ik je nodig heb, zal je mij souffleren. Zoals je dat steeds deed. Wat wij hebben, zal altijd blijven. Ik omhels je met alle liefde die een mens voor een ander kan voelen.”

Soulmate

Fabienne Arras werd omschreven als ‘vrouw, soulmate en compagnon de route’. Haar hele leven stond in het teken van de theaterwereld en vooral de Bourlaschouwburg. Eerst bij de KNS, later voor het Toneelhuis waar ze ook na haar pensioen nog zeer gesmaakte rondleidingen bleef geven. Iedereen droeg haar in het hart. Ook verschillende bekende gezichten kwamen afscheid nemen: onder meer Kevin Janssens, Carry Goossens, Leah Thys, Stany Crets en Ann Van den Broeck, Jef De Smedt, Warre Borgmans, Jelle Cleymans, James Cooke en Veerle Eyckermans waren aanwezig.

“Ik kende Fabienne meer dan veertig jaar. Vanaf onze eerste ontmoeting was ik onder de indruk van haar positivisme en energie”, zei Warre Borgmans. “Ik kan niet onder woorden brengen hoe bijzonder ze was. Was er altijd voor iedereen. Dit is zo erg voor Herbert”, aldus ook actrice An Nelissen. Jef De Smedt noemde Fabienne “de dame die achter de schermen alles regelde, een heel bijzondere vrouw” en Kevin Janssens vertelde: “Ik ken Fabienne al twintig jaar. Wat een warme, lieve, geestige vrouw. Ik vind het moeilijk om erover te praten omdat het zo plots is.”

Een eerbetoon in de Bourla hoefde dan ook niet te verbazen. Al blijft het wel uitzonderlijk: de voorbije vijftien jaar was er een grote hulde na het overlijden van auteur Hugo Claus (2008), danspedagoge Jeanne Brabants (2014) en acteur Marc Van Eeghem (2017). Het grote verschil wordt nu dat de 900 plaatsen tellende Bourlaschouwburg in coronatijden veel minder volk mag toelaten. Volgens begrafenisondernemer Michael Deleu zijn er 126 mensen uitgenodigd. Op het podium zullen een tiental van hen met tekst of zang hulde brengen aan Fabienne Arras.

Via Facebook riep Herbert op om niet af te zakken naar de Bourla van Antwerpen, maar om de plechtigheid te volgen via de livestream. “Alstublieft, lieve mensen die van ons houden, kom NIET aan de Bourla staan, blijf in uw kot. Het zijn gevaarlijke coronatijden”, schreef hij in een bericht op Facebook. “De aanwezige genodigden onder strenge Covid regels van Het Toneelhuis zijn beperkt in aantal.”

“De bloemen zijn ons genegen”, aldus de familie nog. “Maar Fabienne had een hart voor kansarme jongeren.” In plaats van een bloemetje vraagt men vrijblijvend om te storten naar een goed doel.

Herbert Flack trouwde zes jaar geleden met Fabienne. Het orgelpunt van een opmerkelijke liefdesgeschiedenis. Fabienne was 26 jaar lang de minnares van Herbert, toen hij nog met de twintig jaar oudere Mimi Peetermans was getrouwd. Mimi was een geroemd decor- en kostuumontwerpster van de KNS, de Opera en het Ballet van Vlaanderen en had nog aan als ‘tante Ria’ aan de zijde van nonkel Bob gespeeld. Mimi aanvaardde de relatie van haar man met Fabienne na een tijdje. Herbert bleef zijn vrouw in haar gevecht tegen kanker bijstaan.

Enkele maanden na de dood van Mimi in 2014 vraagt Herbert zijn Fabienne ten huwelijk in de Bourla, bij het feestje voor haar pensioen. “Het was spontaan, rock-’n-roll. Ik denk dat ook Mimi het goed zou hebben gevonden”, zei Flack. Het lot was het stralende koppel niet gunstig gezind. De ouders van Fabienne overlijden, nadat ook Herbert al zijn vader en moeder had moeten afgeven. Op 2 juli overleeft Fabienne een bijzonder ongelukkige val niet.

