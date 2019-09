Herbert Flack buiten strijd na zware hartoperatie MVO

09 september 2019

07u27

Bron: HBVL/Showbizzsite 36 Showbizz Acteur Herbert Flack, die normaal te zien is in de Studio 100-musical ‘40-45', heeft zijn understudy moeten inschakelen omdat hij een zware ingreep moest ondergaan.

Flack werd vorige week opgenomen voor een hartoperatie. De ingreep zou te maken hebben gehad met zijn aorta, de grootste slagader van het lichaam. Flack had last van een verwijding van die slagader, als je dat laat aanslepen zou de ader kunnen scheuren. Dat is levensgevaarlijk, dus besloot Flack om meteen voor een operatie te gaan.

De operatie verliep goed, zo zei zijn vrouw, Fabienne, tegen de Showbizzsite. Maar de ingreep vraagt wel om een lange herstelperiode waarin de acteur het rustig aan moet doen: voorlopig geen musical meer, dus. Hij wordt nu vervangen door Hans De Munter.

Normaal gezien zou hij ook als ereburger van Boom aanwezig zijn op de viering naar aanleiding van 75 jaar bevrijding, maar ook die heeft hij helaas moeten missen. Zijn vrouw ging in zijn plaats.