HERBELEEF. Van een verijdelde aanslag tot de kroning van publieksfavoriet Emilie Vansteenkiste: dit was Miss België 2023

De verkiezing van Miss België kende jammer genoeg een mindere start. Bij aanvang van het evenement werd parking 4 afgesloten voor het publiek. De politie was talrijk aanwezig, maar aanvankelijk was er niet bekend wat er precies aan de hand was. Uiteindelijk werd er in de wandelgangen gefluisterd dat er iemand was opgepakt door de politie. Om de veiligheid van alle aanwezigen te garanderen werd de zaal ook tijdelijk ontruimd. Kort nadien bevestigde het parket dat er een man was opgepakt. De persoon in kwestie was in het bezit van een wapen. In zijn wagen werd er nog een tweede vuurwapen gevonden. “We waren klaar om aan de show te beginnen tot dat plots de commissaris van de politie naar mij kwam. We moesten zo snel mogelijk naar buiten. Ik ben met alle 32 meisjes en onze crew naar buiten gegaan”, klonk het kort na het incident bij Miss België-organisator Darline.

Show must go on

Anderhalf uur na het voorval werd de zaal uiteindelijk vrijgegeven door de aanwezige hulpdiensten. Na zo'n twee uur afzondering mochten alle dames eindelijk het podium op. “Show must go on”, weerklinkt het bij de crew. Vervolgens worden de 32 finalistes één voor één voorgesteld. Ze geven het beste van zichzelf op het podium alsof er niets gebeurd is. Tijdens de voorstelling verschenen alle finalistes onder meer in avondjurken van Atelier ExC op het podium. Op de achtergrond werden toen beelden van hun reis naar Egypte getoond.

Miss België 2022 Chayenne Van Aarle kon er fysiek jammer genoeg niet bij zijn wegens het zware verkeersongeval waar ze afgelopen week bij betrokken was. Maar Chayenne leverde uiteindelijk toch nog een bijdrage aan de show. Er werden namelijk gelukkig al een aantal video’s opgenomen tijdens de reis in Egypte. Zo kon Chayenne alsnog het openingsnummer zingen.

Emotionele ballade

Niet veel later was het tijd voor de befaamde bikinironde. Van 32 finalistes was er toen ook geen sprake meer, want vlak voordien werd de groep uitgedund tot 22 kandidates. Deze laatsten verschenen vervolgens één voor één op het podium in zwemkleding. Vervolgens bracht uittredend Miss België Chayenne Van Aarle nog een emotionele ballade. Ze bracht het nummer ‘Voilà’ van Barbara Pravi. De aanwezigen kregen spontaan kippenvel. Verder was het ook muisstil in de zaal.

Vervolgens ging het razendsnel. De groep werd herleid van 22 naar 15 meisjes. Het moment waar iedereen op zit te wachten, komt stilaan dichterbij. Maar eerst moesten de overgebleven finalisten nog de zomercollectie van modemerk Caroline Biss voorstellen. Dat deden ze aan de hand van een uitgebreide choreografie. Nadien was het tijd voor de laatste horde: de vragenronde.

Kroning Miss België

Laatste spannende minuten: finalistes kwamen het podium op in avondjurken en maakten zich klaar voor hét moment van de avond. Ex-Miss België 2021 Kedist mocht op haar beurt Chayenne vervangen tijdens de overhandiging van kroontje. Eerst was het de beurt aan de eredames. De vijfde eredame is Léna Forseille. Haifa Salem Ali mag zich dan weer de vierde eredame noemen. Cécile Deltour en Victoria Kembukuswa zijn derde en tweede eredame. Claire Lansenebre greep net naast het kroontje en werd eerste eredame.

Vervolgens was het tijd voor hét moment waar iedereen op gewacht heeft. Miss België 2023 en opvolgster van Chayenne Van Aarle is Emilie Vansteenkiste. Het is voor het tiende jaar op rij een Vlaamse winnares. Emilie heeft een half miljoen volgers op TikTok. Haar vriend is dokter. Emilie was bovendien al vanaf het begin één van de topfavorieten. Lees hier meer over Emilie haar emotionele inschrijvingsverhaal.

