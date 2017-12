Herbeleef de beste momenten van Music For Life 2017 DBJ

18u06 0 BELGA Presentatoren Bram Willems, Linde Merckpoel en Eva De Roo Showbizz De twaalfde editie van de Warmste week was er opnieuw een om in te kaderen. Niet alleen werd een recordbedrag van 10.846.566 euro opgehaald, het waren ook zeven dagen vol hartverwarmende, hartverscheurende en hilarische momenten. Beleef de meest gedenkwaardige momenten nog een keer.

Het lijkt ondertussen al een eeuwigheid geleden, maar op 18 december werd de VRT-toren voor even een fakkel en gingen Bram, Linde en Eva officieel van start met De Warmste Week.

De presentatoren sliepen opnieuw zes nachten boven de radiostudio in Wachtebeke, hoe ziet hun tijdelijke huis eruit? "Het is lang geleden dat ik het nog zo koud had", zei Eva De Roo.

Tientallen Bekende Vlamingen kwamen het presentatietrio een bezoekje brengen. Denk maar aan Matteo Simoni, die mee op de trampolines ging dansen.

Het is ook stilaan een traditie aan het worden dat de brandweermannen en vrouwen van Vlaanderen de krachten bundelen. Met zijn 1500 maakten ze een fakkeltocht naar het provinciaal domein Puyenbroeck.

Linde had het op bepaalde momenten moeilijk om haar emoties onder controle te houden. Zo was er het aangrijpende verhaal van Glenn, die na pesterijen uit het leven stapte.

Ook Eva was af en toe de kluts kwijt, al zal dat wel aan de vermoeidheid hebben gelegen in plaats van de ontroerende verhalen.

Gelukkig was er ook tijd voor dolle danspret in Wachtebeke, Linde en Eva demonstreren.

De 21-jarige Hendrik maakte op zijn 18de een testament waarin stond dat hij al zijn spaarcenten aan goede doelen ging schenken. Hij verongelukte dit jaar, zijn ouders kwamen de checks overhandigen aan Eva.

Meer dan 1000 goede doelen profiteerden, gespreid in meer dan 10.000 acties, van de gulle giften van Vlaanderen.