Herbekijk hier de volledige (en laatste) eindejaarsconference van Michael Van Peel TK

06 januari 2019

15u59 0 Showbizz In 2018 bracht Michael Van Peel (40) zijn tiende eindejaarsconference, en dat was meteen ook zijn laatste. “Ik heb het gevoel dat ik alles heb gezegd wat ik wou zeggen. Ik vond het een goed moment om af te sluiten”, aldus de komiek.

Wie de show gemist heeft, hoeft gelukkig geen spijt te hebben, want de volledige show staat nu op YouTube. Het thema: clowns. “In 2018 was de wereld aan de clowns”, zegt Van Peel er zelf over. “Wat gisteren nog potsierlijke satire was, is vandaag banale realiteit. De uitzondering regeert de regel.” Terwijl Van Peel terugblikt op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, krijgt hij met een spervuur aan gedurfde, slimme en hilarische analyses alle lachspieren aan het werk.