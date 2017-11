Herbekijk het strafste fragment van 'Tabula Rasa' Zes maanden training voor 1 minuut beeld Redactie

In de nieuwe psychologische thriller Tabula rasa is Mie D'Haeze, een jonge vrouw die kampt met geheugenverlies, de enige sleutel in de mysterieuze verdwijningszaak van Thomas De Geest. Om De Geest terug te vinden, moet Mie haar weg zoeken in het raadselachtige doolhof van haar hoofd, en de puzzelstukken proberen te leggen van wat er precies gebeurd is. Hoe meer Mie zich herinnert, hoe meer ze iedereen rondom zich begint te wantrouwen... maar vooral zichzelf. Zijn de herinneringen echt of is het haar verbeelding die de gaten in haar geheugen probeert te vullen? Showrunner Malin-Sarah Gozin ontwikkelde het idee voor de reeks samen met Veerle Baetens. Christophe Dirickx vervoegde het schrijfteam. De regie is in handen van Jonas Govaerts en Kaat Beels. Deze topreeks met internationale allures kan rekenen op een sterrencast met onder andere Stijn Van Opstal, Natali Broods, Peter Van den Begin, Gene Bervoets, Jeroen Perceval en Hilde Van Mieghem. Tabula rasa nodigt de kijkers vanaf de eerste seconde uit om samen met Mie het mysterie van haar verleden te ontwarren. Bloedstollend en vernieuwend - een niet te missen reeks.

Alweer een bijzonder spannende en emotionele aflevering van topreeks 'Tabula Rasa' gisterenavond op Een. In de strafste scène zagen we hoe de jonge musicalactrice Annemie D'Haeze, gespeeld door Veerle Baetens, in stukjes uit elkaar leek te vallen.

"Zes maanden had ik voor die ene scène geoefend. Zes maanden balletles voor amper drie stapjes. Maar ik moest absoluut de juiste houding hebben. Het moest er compleet natuurlijk uitzien", aldus Baetens over de scène.