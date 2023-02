HERBEKIJK. Dit waren de meest opvallende momenten uit de Miss België-verkiezing

ShowbizzDat Miss België 2023 één van de meest bewogen Miss België-verkiezingen was die we al gezien hebben, staat buiten kijf. Nog voor de avond begonnen was, werd er al een aanslag verijdeld. Daarnaast zat ook de show zelf vol met opvallende momenten. Van een schoen die plots uitvliegt tot een bijzonder emotioneel moment tussen Miss België Emilie Vansteenkiste en haar vriend Jonas: herbekijk hier de meest opvallende momenten uit de Miss België-verkiezing in videovorm.

Miss België-kandidate trekt schoentje uit tijdens dansje

Tijdens één van optredens ging het plots eventjes mis. Op beelden, die je hieronder kan bekijken, is te zien hoe van de kandidates bijna struikelt over de witte trap. De finaliste in kwestie wist zich gelukkig recht te houden, maar haar schoen lijkt het incident niet overleefd te hebben. Wanneer ze eenmaal vooraan staan, trekt ze één van haar hoge hakken uit en gooit ze hem een meter verder. Vervolgens liep de brunette gewoon verder alsof er niets aan de hand was. De schoen in kwestie bleef gedurende de rest van het optreden gewoon vooraan liggen.

Jonas, de vriend van Miss België Emilie Vansteenkiste, is bijzonder emotioneel

De 21-jarige Emilie Vansteenkiste is onze gloednieuwe Miss België 2023. Zij mag zich één jaar lang ‘de mooiste van het land’ noemen. Haar vriend Jonas, die ook aanwezig was op de verkiezing, was alvast bijzonder emotioneel. Kort na de bekendmaking vloog hij zijn vriendin Emilie in de armenen gaf hij haar nog een teddybeer cadeau. “Hij is altijd de huilebak", klonk het al lachend bij onze nieuwe Miss België.

De bikiniparade van Miss België 2023

Eén van de hoogtepunten uit de Miss België-verkiezing is ongetwijfeld de bikiniparade. Tijdens dit onderdeel van de show mochten alle finalistes één voor één naar voren lopen en dat op een opzwepende beat. Heb jij het moment gemist? Geen zorgen, want je kan de volledige bikiniparade van Miss België 2023 hieronder herbekijken.

De verijdelde aanslag

Bij aanvang van het evenement werd parking 4 afgesloten voor het publiek. De politie was talrijk aanwezig en om de veiligheid van alle aanwezigen te garanderen, werd de zaal tijdelijk ontruimd. Kort nadien bevestigde het parket dat er een man was opgepakt. De persoon in kwestie was in het bezit van een wapen. In zijn wagen werd er nog een tweede vuurwapen gevonden. Kort na het incident reageerde Miss België-organisatrice Darline Devos alvast op het voorval. “Ik ga niet wenen, want dan loopt mijn make-up uit klinkt het onder meer.”

Chayenne zingt openingsnummer verkiezing Miss België 2023

Opvallende afwezige was uiteraard Miss België 2022 Chayenne Van Aarle. Zij kon er jammer genoeg niet bij zijn wegens het zware verkeersongeval waar ze eerder deze week bij betrokken was. Gelukkig kon Chayenne wel een bijdrage leveren aan de show. Tijdens de reis in Egypte werden er al een aantal nummers opgenomen waardoor ze alsnog het openingsnummer zingen. Later op de avond bracht ze ook nog ‘Voilà’ van Barbara Pravi. Het resultaat was een emotionele ballade die de zaal muisstil kreeg en alle aanwezigen spontaan kippenvel bezorgde.

