Henry Cavill keert (dan toch) niet terug als Superman: “Mijn tijd om de cape te dragen is voorbij”

‘The Witcher’-ster Henry Cavill kondigde afgelopen oktober zijn comeback aan als Superman. Hij vertolkte de rol van Clark Kent voor het laatst in 2016, in de film ‘Batman versus Superman: Dawn of Justice’ en droeg voor het eerst de kenmerkende rode cape in de prent ‘Man of Steel’. Maar op Instagram maakte de acteur nu bekend dat hij zijn cape aan de haak hangt. “Ik heb net een ontmoeting gehad met James Gunn en Peter Safran (van DC) en het is triest nieuws", begint hij. “Ik zal dan toch niet terugkeren als Superman.” Dit nieuws komt amper twee maanden nadat hij zijn terugkeer bekendmaakte. “Nadat de studio me had verteld om mijn terugkeer in oktober aan te kondigen, is dit nieuws niet het gemakkelijkste, maar zo is het leven.”

Wisseling van de wacht

“De wisseling van de wacht is iets dat gebeurt en ik respecteer dat. James en Peter moeten een universum zien uit te bouwen.” Met opgeheven hoofd neemt hij afscheid. “Ik wens hen en alle betrokkenen bij het nieuwe universum veel geluk. Aan iedereen die mij doorheen de jaren heeft bijgestaan: we kunnen even treuren, maar laten we niet vergeten dat Superman er nog steeds is. Alles waar hij voor staat, bestaat nog steeds, en de voorbeelden die hij ons geeft zijn er ook nog.” Hij sluit dankbaar af. “Mijn beurt om de cape te dragen is voorbij, maar het was een erg leuke rit met jullie allen.”

Toekomstige projecten

Filmmaker James Gunn deelde kort na het emotionele bericht van Cavill zelf een verklaring op Twitter. “Peter en ik hebben een nieuw DC-hoofdstuk klaarliggen, klaar om te beginnen, waar we niet blijer mee kunnen zijn. Aan het begin van het nieuwe jaar zullen we informatie over onze eerste projecten delen.” Een van deze projecten zal wel degelijk een nieuw Superman-verhaal zijn. “In ons verhaal concentreren we ons op een eerder deel van Supermans leven, dus het personage zal niet worden gespeeld door Henry Cavill.” Maar de optie om in de toekomst wél opnieuw de handen in elkaar te slaan met Cavill blijft open. “We zijn grote fans van hem en spraken over een aantal opwindende mogelijkheden om in de toekomst samen te werken.”

