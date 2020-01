Henri PFR organiseert Belgische 'Live Aid': “Ik had een hoop geld kunnen storten, maar zo zit ik niet in elkaar” IDR

29 januari 2020

00u00 0 Showbizz Hij draait op de meest decadente feestjes ter wereld, maar Henri PFR (24) heeft het hart op de juiste plaats. De Tomorrowland-vedette en MNM-dj organiseert binnenkort 'Music for Bricks', een groots benefietconcert om de schoolinfrastructuur in Ivoorkust te verbeteren. "Er gaan nog heel wat grote namen volgen."

De hedendaagse, Belgische variant van 'Live Aid', zo kan je 'Music for Bricks' - dat op 29 april plaatsvindt in Paleis 12 op de Brusselse Heizel - nog het best omschrijven. "Het idee hiervoor kwam er nadat ik anderhalf jaar geleden werd gevraagd als ambassadeur voor Unicef", zegt de Brusselse dj Henri PFR. "Niet veel later ging ik naar Ivoorkust. Unicef heeft daar een fabriek gebouwd die plastic afval recycleert en er duurzame bouwstenen van maakt. Ik heb een school bezocht die volledig uit zulke stenen was opgetrokken, en dat vond ik echt indrukwekkend. De bedoeling van Unicef is om nog meer van zulke scholen te bouwen. In een land waar meer dan anderhalf miljoen kinderen geen onderwijs krijgen omdat er geen leslokalen zijn, is dat een goede zaak."

Toen de Brusselaar terugkeerde van zijn reis, besefte hij al gauw dat hij meer wilde doen. "Ik had een hoop geld kunnen storten en me er verder niets van kunnen aantrekken, maar zo zit ik niet in mekaar. Het is niet omdat ik jong ben, dat wereldproblemen aan mij voorbijgaan. Uiteraard zijn er ook in België verschillende issues, maar de scholenproblematiek in Ivoorkust heeft me echt wel aangegrepen. Ieder kind heeft recht op onderwijs, ongeacht waar je woont. Ik hoop dan ook dat 'Music for Bricks' hierbij kan helpen."

Vlaamse én Waalse artiesten

Het plan van Henri kon in ieder geval op heel wat bijval rekenen van zijn collega-artiesten. "Ik heb de meesten onder hen maar één berichtje moeten sturen. Iedereen wilde zich hier maar al te graag voor inzetten." Selah Sue, Coely, Loïc Nottet en Alice On The Roof bevestigden al hun komst, meer namen volgen binnenkort. "Met een aantal mensen ben ik nog in gesprek, want het is niet altijd even gemakkelijk in te plannen. Maar ik merk wel dat iedereen heel erg enthousiast is en er graag wil bijzijn. Ik wil ook benadrukken dat we die dag niet in hokjes denken. Ik heb zowel Waalse als Vlaamse artiesten gevraagd. We zijn allemaal Belgen als we feesten en muziek is de taal die ons verenigt. Dat klinkt misschien melig, maar ik geloof dat echt. Daarom heb ik er ook het volste vertrouwen in dat dit benefiet een succes zal worden. Als iedereen zich verenigt, dan kunnen we zowel de economie, ecologie als de kinderen van Ivoorkust een boost geven."