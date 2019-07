Henri PFR beleefde een hoogdag op Tomorrowland: “Mijn voorbereiding betaalde zich uit” DBJ

28 juli 2019

14u30 0 Showbizz Het gaat hard voor de nog steeds piepjonge Brusselse DJ Henri PFR. Dit weekend speelde hij de Hexagon Stage plat op Tomorrowland en zijn nieuwe single ‘Going On’ is pas uit. Die zou hij trouwens normaal gezien met Eurosongwinnaar Duncan Laurence maken.

“Dat klopt”, lacht Henri. “Ik zat met hem in de studio aan het nummer te werken vóór hij deelnam aan het Songfestival. Hij zei me voordien dat het nummer enkel kon uitkomen als hij het songfestival niet won. En wat gebeurde? Hij won uiteraard... Dus mocht ik een nieuwe zanger gaan zoeken. Gelukkig vond ik met Soran (een jonge Canadese zanger en finalist van The Voice, red.) een waardige vervanger.”

Nog geen uur voor het interview speelde de nog steeds maar 23-jarige Brusselaar een spetterende set voor enkele duizenden festivalgangers op de Hexagon Stage. “Het ging echt perfect”, kijkt Henri terug. “Ik ben blij dat mijn voorbereiding zich uitbetaalde want aan deze specifieke set van een uur ben ik drie à vier weken bezig geweest. In dat uurtje zijn er zeventig tracks gepasseerd, dat vraagt veel voorbereidingstijd.” Opvallend was het diverse publiek tijdens zijn set. “Dat klopt, ik merk dat ik muziek maak voor alle leeftijden, zowat alles tussen 7 en 65 (lacht)”. Dat komt omdat ik veel herwerkingen maak van oude nummers, denk ik. Maar ik vind het prima zo hoor, hoe meer zielen, hoe meer vreugde.”

Voor Henri PFR - of Henri Peiffer zoals hij echt heet - was het zijn derde keer op Tomorrowland. “Ik weet nog dat ik het jaar voor die eerste keer gewoon kwam als bezoeker, ik keek toen echt mijn ogen uit”, aldus Henri. “Dat ik er het jaar nadien al zelf mocht staan vond ik ongelooflijk. Sindsdien heb ik veel bijgeleerd. Ik heb onlangs nog eens mijn allereerste set op Tomorrowland gezien - die staat gewoon op YouTube - man, ik schaamde me dood. Zo groen en onervaren nog (lacht).”