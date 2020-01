Henny Seroeyen gaat op de vuist met Temptation-deelnemer CD

27 januari 2020

06u03 0 Showbizz Henny Seroeyen stap binnenkort de boksring in om de strijd aan te gaan met Temptation Island-deelnemer Sidney. De Buurtpolitie-acteur neemt deel aan het Nederlandse programma ‘Boxing Influencers’ waarin bekende figuren uit Nederland en Vlaanderen uitvechten wie het sterkst is.

Henny houdt van een uitdaging en dus is ‘Boxing Influencers’ op zijn lijf geschreven. “Van kinds af aan ben ik verzot op gevechtssporten. Ik heb zelfs een zwarte band karate. Die ervaring, in combinatie met mijn bewegingssnelheid, zal me nu goed van pas komen bij het boksen. Als ik op mijn neus krijg, sla ik dubbel zo hard terug. (lacht) Ik ben volop aan het trainen. Vooral op techniek en conditie. Ja, ik amuseer me enorm. En mijn vrouw Nancy steunt me volledig. Al hoopt ze wel dat ik mijn neus niet breek.”

Maar voor Henny klappen gaat uitdelen (of incasseren), moet hij eerst nog acht kilo verdikken. “Sidney is zwaarder dan ik en om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen, moeten we hetzelfde gewicht hebben. Dus ik volg een specifieke training en eet meer. Ondertussen heb ik ook Sidney al eens ontmoet, want ik kende hem niet. Hij is erop gebrand om een knalpartij neer te zetten. Ja, blijkbaar heeft hij nogal de reputatie om veel drama te maken. Dus dat belooft.” (lacht) Op 28 maart weten wie van de twee het sterkst is in de boksring. Wie het duel graag live wil bijwonen in het Nederlandse Almere, kan hier tickets bestellen.