Hennepwinkel van Ian Thomas is opnieuw open, vroeger dan voorzien: “Parket erkent de fout”

Showbizz

Ganō by Ian Thomas, de winkel waar hij CBD-producten aanprijst, is opnieuw open. Dat is vroeger dan verwacht. “Het parket erkent dat de shop onterecht verzegeld werd. Daarop ontzegelde de commissaris het pand gisteren om 17u16", klinkt het bij de zaakvoerder. CBD of cannabidiol is een stof die uit de hennepplant gewonnen wordt, maar in tegenstelling tot cannabis kan je er niet high of verslaafd van raken.