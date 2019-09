Help jij Gene Thomas aan een tovertruc? KDL

25 september 2019

14u35 1 Showbizz Gene Thomas is vanaf 26 oktober te zien als de ‘Gekke Tovenaar’ in de gloednieuwe sprookjesmusical ‘De Prinses en de Toverspiegel’, maar ee n dikke maand voor de première, zit Gene met een probleem: hij moet een coole tovertruc hebben en roept daarvoor de hulp in van jong en oud.

Iedereen mag, voor 13 oktober, een filmpje van zijn of haar coolste truc bezorgen aan marketing@musichall.be en de truc van de winnaar wordt verwerkt in de voorstelling. Bovendien wordt de winnaar persoonlijk uitgenodigd door Gene op de première van ‘De Prinses en de Toverspiegel’ op zondag 27 oktober in Stadsschouwburg Antwerpen.

(Lees verder onder de video)

De sprookjesmusival vertelt het verhaal van een prinses met een magische toverspiegel. Elke dag gebruikte de prinses deze spiegel om in de toekomst te kijken, totdat de spiegel op een dag plots verdwijnt. Een behoorlijk slechte timing, want de achttiende verjaardag van de prinses komt eraan en die dag moet ze een prins uitkiezen om het koninkrijk naar een mooie toekomst te leiden. Hoe weet ze nu welke keuze ze moet maken? Ze besluit het paleis te verlaten en op zoek te gaan naar een tovenaar met een glazen bol, in de hoop dat hij haar de toekomst kan laten zien zodat ze zeker de juiste prins uitkiest. Onderweg beleeft ze de spannendste avonturen en maakt ze nieuwe vrienden, waaronder het hilarische West-Vlaamse konijnenduo Whoppie en Floppie (rollen van Charline Catrysse en Michaël Zanders). Zal ze de tovenaar kunnen vinden? Hoe ziet haar toekomst eruit? En die van het koninkrijk? Hadden we nu maar een glazen bol…of een toverspiegel misschien?