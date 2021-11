Helmut Lotti wordt bedreigd en bestookt met haatmail na grapje over voetbalclub Beerschot

ShowbizzHelmut Lotti (52) heeft op sociale media een opmerking geplaatst over de prestaties van voetbalclub Beerschot en wordt sindsdien bestookt met haatmail en bedreigingen. De zanger heeft daarop beslist voortaan niks meer over voetbal te posten, want: “Ik ben mijn leven nog niet beu.”

Aanleiding van de heisa is de eerste thuiszege van Beerschot dit seizoen in de Jupiler Pro League. Lotti vindt zichzelf geen kenner van het Belgisch voetbal, maar publiceerde op de Facebook-pagina van Sporza wel een naar eigen zeggen “onschuldig bedoeld grapje” over de prestaties van de club. Een kwinkslag die hij “over eender welke ploeg gemaakt zou kunnen hebben”. Wat de zanger precies had geschreven, is niet meer te achterhalen, omdat zijn post ondertussen werd verwijderd. Wellicht omdat die zoveel haatreacties uitlokte. Sommige beledigende commentaren zoals ‘carnavalzinger’, ‘prutoog’, ‘mottige doos’, ‘zet uw pruik af’ en ‘zoveelste Elvis-namaak’, zijn nog wel leesbaar.

Geschrokken

Lotti is duidelijk geschrokken van de heftige reacties en begrijpt die ook niet zo goed. De wielerliefhebber beschouwt voetbal louter als een spelletje, maar ontdekt nu dat het voor sommigen ‘bloedige ernst’ is. De zanger heeft zich dan ook voorgenomen om in de toekomst weg te blijven van voetbaldiscussies.

Dit is de letterlijke post van Helmut op de FB-pagina van Sporza: “Eerlijk? Ik denk daar echt waar niks van, want ik volg het nationale voetbalcompetitievoetbal niet zo. Ik zou niet eens weten of ze dit seizoen misschien al de nodige dosis pech hebben gehad, waardoor ze nu pas een wedstrijd konden winnen. Maar sinds mijn onschuldig bedoeld grapje, dat ik trouwens over eender welke ploeg zou hebben gemaakt waarover Sporza het zou hebben gehad in dat vorig bericht, word ik nu bestookt met haatmail én ben ik zelfs al bedreigd. Ik dacht altijd dat voetbal uiteindelijk slechts een spelletje was, maar het blijkt voor veel mensen bloedige ernst. Ik begrijp dat niet zo goed, maar begrijp wel dat het zo is. Dus ik ga mijzelf hier niet meer laten zien. Ik ben mijn leven nog niet beu.”

