Helmut Lotti woont in de Ardennen, maar vindt niet altijd rust: “Mensen komen hier ‘Tiritomba’ roepen over mijn haag!”

ShowbizzAls je naar de Ardennen verhuist, mag je dan klagen over het kraaien van een haan, de geur van mest of het lawaai vanop een boerderij? Het provinciebestuur Luxemburg meent alvast van niet en wil een kader rond het ‘plattelandsleven’ in een wettekst gieten. Maar delen de plaatselijke bewoners die mening ook, of ondervinden zij wél last? Op radiozender JOE liet Helmut Lotti (51) - die al jaren in de buurt van Durbuy woont - zijn licht schijnen op de zaak. “Mensen die in een landelijk gebied willen gaan wonen en denken dat dat ze daar geen dieren zullen horen kunnen beter in de stad blijven.”