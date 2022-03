Helmut Lotti wil Oekraïense vluchtelingen opvangen in Durbuy: “Eerste maaltijd wordt een veggie spaghetti”

Het sanitair is helemaal voorzien in de twee logeerkamers, maar de zanger benadrukt dat de vluchtelingen zeker ook gewoon bij hem welkom zijn: “Op die manier hebben ze hun privacy, maar het is echt de bedoeling dat ze bij ons beneden komen wonen. We gaan ze niet boven opsluiten.” Hij zou zo plaats hebben voor een moeder met maximum drie kinderen. “Ik bekijk het als een Erasmusstudent-uitwisseling, maar dan in mijn geval een moeder met één, twee of drie kinderen.”

Over de concrete duur van de opvang moet nog worden gepraat, laat hij weten. Hij heeft wel al nagedacht over de eventuele opties om de kinderen naar school te kunnen laten gaan: “We zitten hier natuurlijk in the middle of nowhere, dus hoe moeten die kinderen dan op school geraken? Dat zijn allemaal dingen die ik moet bespreken met het stadsbestuur, want ik weet dat er daar ergens wel een schoolbus passeert.”

Engels of Duits

Ondanks zijn drukke agenda was het voor Helmut een no brainer om zich kandidaat te stellen: “Ik denk dat ik ze op termijn wel een sleutel zal geven, aangezien ik niet altijd thuis ben. Ik denk dat we van die mensen allesbehalve problemen moeten verwachten, dat zijn geen gelukzoekers, maar mensen zoals u en ik die thuis weggebombardeerd zijn. Probeer je dat eens voor te stellen. Mijn grootste bezorgdheid is communicatie: ik hoop dat ze toch een beetje Engels of Duits zullen kunnen.”

Hij zal ook zijn beste kookkunsten bovenhalen om het gezin welkom te laten voelen: “Ze gaan moeten eten wat ik klaarmaak, maar dat valt wel mee.” Als eerste op het menu? “Een vegetarische spaghetti.”

Volledig scherm Helmut Lotti © RV

LEES OOK

Bekijk ook: