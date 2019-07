Helmut Lotti waarschuwt voor oplichters: “Laat mijn fans en vrienden met rust!”

24 juli 2019

Bron: TV Familie 13 Showbizz Helmut Lotti (49) zit met de handen in het haar. Hij laat weten dat oplichters geld proberen af te troggelen van zijn fans. “Aan alle valse Lotti’s die geld willen voor ‘weeskinderen’: laat mijn fans en vrienden met rust!” aldus de zanger op Facebook.

En die verwittiging komt blijkbaar geen dag te laat, want verschillende Lotti- fans laten weten dat ze al werden benaderd door de fraudeurs. “Een paar dagen nadat ik naar zijn concert ben geweest kreeg ik plots een bericht van ‘Helmut’. Hij zei dat hij blij was dat ik een fan ben en dat het leuk was dat ik naar zijn concert kwam. Ik vond het griezelig en had al snel door dat het niet om de echte Helmut ging, dus heb ik het gesprek geblokkeerd.” Een andere fan: “Nu begrijp ik plots waarom ik zogezegd een bericht kreeg van Helmut. Ik dacht al dat het om een valse persoon ging. Nu weet ik het.”

Helmut is trouwens niet de enige BV die met dergelijke oplichters te maken krijgt. Naar verluidt werden ook fans van o.a. Natalia benaderd met de vraag geld te storten voor ‘goede doelen’.

Juridische gevolgen?

Het is niet geweten hoeveel fans effectief zijn opgelicht. Ook is niet duidelijk of Helmut Lotti juridische actie zal ondernemen. Volgens de website van de politie kan er alvast sprake zijn van zogenaamde emotiefraude, waarbij mensen hartverscheurende berichten krijgen over ernstig zieke kinderen en hen gevraagd wordt een gulle bijdrage te storten aan een onbekende organisatie.

De politie raadt slachtoffers aan om hun bank te waarschuwen en zo snel mogelijk aangifte te doen.