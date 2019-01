Helmut Lotti schrikt zich een ongeluk: zijn album prijkt bij Lidl... naast condooms TDS

11 januari 2019

11u09 0 Showbizz Helmut Lotti (49) moest tijdens zijn bezoek aan winkelketen Lidl toch twee keer kijken. De zanger botste er immers op zijn eigen album, dat er naast de doosjes condooms in de rekken werd gelegd.

Helmut Lotti deelde zijn ontdekking zelf via de sociale media. Dat zijn album ‘Soul Classics in Symphony’ op zijn minst op een bedenkelijke plaats ligt, was ook het minste wat zijn fans konden zeggen.

“Haha, twee klassiekers naast mekaar”, reageren zij. Of ook: “dat zullen de best verkochte producten zijn zeker”, en “lang geleden dat ik zo gelachen heb. Geweldige foto, Helmut!” Gelukkig kan Helmut er ook zelf wel hartelijk om lachen. “What the f... 😂”, schrijft hij op Facebook bij een foto van het opmerkelijke tafereel.

Dat het album van Lotti nu bij Lidl in de rekken ligt, wil overigens niet zeggen dat de cd niet meer bij andere of ‘gewone’ platenzaken te koop is. De plaat doet het uitstekend: amper enkele dagen nadat de cd werd uitgebracht gingen er al meer dan 20.000 exemplaren over de toonbank.