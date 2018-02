Helmut Lotti: "Meer dan de helft van mijn geld weggegeven"

04 februari 2018

Bron: De Rotonde 1 Showbizz Helmut Lotti komt uit een bescheiden gezin. Er was geen geld om chique dingen te kopen, of mooie kleren. Ongelukkig maakte het Helmut niet, maar hij geeft wel toe dat hij er zich soms om schaamde. Dat vertelde hij vanochtend in 'De Rotonde' op Radio 2.

Toen hij zijn eerste stappen in de showbizz zette, kwam er plots wél geld in het laatje. “Na mijn eerste optreden in Nederland, na de Soundmixhow, kreeg ik plots 15000 frank in mijn handen gestopt. Ik vond het heel erg dat ik meer geld verdiende met me drie kwartier te amuseren, dan mijn ma met een maand werken in de fabriek.”

Kledij en huisinrichting

Zijn ongemak was zelfs zodanig groot, dat Helmut toen aan zijn moeder vroeg wat hij met het geld moest aanvangen. “Koop je maar een kostuum, jongen,” gaf ze als raad. Zo gezegd, zo gedaan en Helmut kocht zijn eerste pak. Een zwart. Tot op de dag van vandaag is kledij het enige waar Helmut veel geld aan spendeert. “Ook aan huisinrichting kan ik geld uitgeven.”

Toch is geld nooit een drijfveer geweest voor Helmut. “Als dat zo was, zou ik nooit gestaan hebben waar ik nu sta. Dan had ik mijn carrière bekeken als een foute kruidenier. Ik heb risico’s genomen. Omdat ik altijd investeerde in wat ik wilde doen, ongeacht of we er winst mee zouden maken. En daarom sta ik nu waar ik nu sta.”

Vrijgevig

Helmut is vrijgevig met wat hij heeft. “Ik denk dat ik de helft van mijn geld heb weggegeven.” Zelf heeft hij weinig nodig. Hij gunt zichzelf niet elke folie. “Ik rij al acht jaar met dezelfde koersfiets. Onlangs zag ik zo een speciale koersfiets staan met speciale banden waarmee je ook off road kan rijden zonder schrik voor een lekke band. Marieke (zijn vriendin – nvdr) zei dat ik mezelf wel eens mocht belonen na zo’n zware tournee. Maar 1.500 euro uitgeven aan iets wat ik niet echt nodig heb, dat kan ik niet.”