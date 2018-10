Helmut Lotti over zijn liefdesleven en de moeilijke relatie met zijn dochter: "Ze heeft me hard aangepakt" TK

03 oktober 2018

22u55 0 Showbizz Vanavond was het de beurt aan Helmut Lotti om zijn hart te luchten in de Bedgeheimen-rubriek van 'Gert Late Night'. Hij praatte openhartig over zijn gebroken carrière in Nederland en zijn woelige liefdesleven.

In eigen land is Helmut een grote ster, maar in Nederland is zijn carrière 'kapotgeschreven door de pers', vertelde hij aan James Cooke. "Ik las elke dag dingen over mij alsof ik een of ander monster was", klonk het. "Ze beweerden bijvoorbeeld dat ik mijn dochter ontvoerd had en had ondergebracht bij mijn tante."

In zijn beginjaren was hij zelf ook zijn ergste vijand. "Ik heb er zelf bijna voor gezorgd dat mijn carrière voorbij was, door wat ik zei in interviews over andere muzikanten. Ik liep echt naast mijn schoenen, ik dacht dat ik de nieuwe Elvis Presley was."

Nooit meer trouwen

Dat zijn liefdesleven een moeilijk parcours kende, beseft hij maar al te goed. "Ik wilde het beter doen dan mijn ouders, maar uiteindelijk deed ik het nog slechter. Zij zitten elk nog in hun derde huwelijk, en bij mij is zelfs dat al voorbij." Zijn huidige vriendin Marieke is wat hem betreft wel de liefde van zijn leven. "Maar ik zal nooit meer trouwen. Als ik een verloving aankondig, lacht heel Vlaanderen haar uit, en dat wil ik niet. Alhoewel, misschien trouw ik met haar een jaar of twee voor ik sterf, om haar veilig te stellen."

Helmut heeft intussen ook een goede relatie met zijn dochter, mede door de pauze in zijn carrière. "Ik ben even gestopt omdat ik het allemaal niet meer wist. Geen enkele relatie bleef duren en ik zag mijn dochter nooit. Intussen hebben we de relatie waar ik altijd van gedroomd heb, maar ze heeft mij een tijdje hard aangepakt ook, toen ze een jaar of veertien was. En dat was best terecht ook."