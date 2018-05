Helmut Lotti ontsnapt aan ramp: "Dat had einde carrière kunnen zijn" hl

15 mei 2018

13u13 2 Showbizz Helmut Lotti bevond zich in het stadion van RAFC Antwerp toen daar vlak bij hem een zware voetzoeker ontplofte. De zanger heeft veel geluk gehad, want in tegenstelling tot 30 andere supporters liep hij geen gehoorschade op. "Zijn die mannen gek?"

De knal, wellicht tussen 150 en 170 decibel, had verstrekkende gevolgen voor supporters in het Antwerp-vak die naar de wedstrijd tegen Sint-Truiden kwamen kijken. Een dertigtal werd met brandwonden, hoofdpijn of gehoorschade naar de spoed gebracht. Op de afdeling audiologie van UZA werd bij zeven personen een ‘significant gehoorverlies’ vastgesteld. Pas over enkele maanden zal duidelijk zijn of dat ook permanent zal blijven. Toen de voetzoeker ontplofte, was Helmut in de buurt. De zanger liet na het incident op social media weten, dat hij erg geschrokken was en door een toeval aan een ramp ontsnapte.

"Ik stond gelukkig zo’n 50 meter verderop, met een vriend die me had uitgenodigd om de sfeer bij de match te komen opsnuiven", liet de artiest weten. "Die was verder geweldig, by the way. Maar ook ik schrok me verrot bij de knal. Ik dacht onmiddellijk aan waar ik aan ontsnapt ben. Mijn oren hebben nog even nagesuisd. Doof worden is voor iedereen een ramp, maar voor een zanger, zoals mij, ook einde carrière. Zijn die mannen gek?"

De zanger kreeg van een van zijn volgers op social media meteen de tip: "Helmut, als je nog oorsuizingen hebt, mag je niet wachten en ga je best binnen de 24 uur naar de decompressiekamer in het ziekenhuis. Anders is het te laat en kan je blijvende schade oplopen en tinnitus hebben."