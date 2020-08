Helmut Lotti moet afscheid nemen van vader: “We zullen je missen, maar je had genoeg afgezien” TDS

21 augustus 2020

20u04

Bron: Facebook 1 Showbizz Droevig nieuws voor Helmut Lotti (50). De zanger liet vrijdagavond weten dat zijn vader is overleden op 73-jarige leeftijd. Luc Lotigiers overleed vorige week donderdag al, vandaag werd afscheid genomen door geliefden, familie en vrienden.

“Deze knappe jongeling is onze pa bij het begin van zijn zangcarrière”, schrijft Lotti op zijn fanpagina bij een foto van zijn vader. “Wij, zijnde zijn zonen Helmut, Johan, Kurt en Anthony, hebben vandaag sereen met vrienden en familie afscheid van hem genomen. Hij overleed vorige week donderdag. We zullen je missen, papa. 73 jaar, het is veel te jong. Maar je had genoeg afgezien. We will love you forever.”

Over de doodsoorzaak laat Helmut zich voorlopig niet uit. Luc en de moeder van Helmut vormden overigens al jaren geen koppel meer. Hij vond wel opnieuw de liefde: later stapte Luc in het huwelijksbootje met actrice Nel Rosiers, die de rol van Mireille Puis vertolkte in ‘De Collega’s’. De twee gaven op 14 februari 1997 hun jawoord, net op Valentijn én zijn verjaardag. “Ik had gezegd dat ik wilde trouwen op Valentijn en mijn verjaardag. We hebben dus gewacht op de dag dat ik vijftig werd”, zei Luc eerder. Het koppel was inmiddels 23 jaar getrouwd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

LEES OOK:

Helmut Lotti openhartig over opgroeien in armoede: “Schoenen uit de Shoekonfex en het toilet was een plank met een gat in”

Helmut Lotti en vriendin Marieke verbazen vriend en vijand met opblaasbaar dinopak