Helmut Lotti laat zijn idool Michael Jackson vallen na ‘Leaving Neverland’: “Ik voel me bedrogen” DBJ

11 maart 2019

13u51 0 Showbizz Helmut Lotti (49) heeft vrijdag naar ‘Leaving Neverland’ gekeken en dat is hem niet goed bekomen. Diep teleurgesteld in zijn idool kroop hij in zijn pen: “Ik heb hem altijd verdedigd, maar nu voel ik me bedrogen”, schrijft hij op Facebook.

Vrijdagavond zond Canvas de HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’ uit. Daarin kwamen twee mannen aan het woord die tot in de details beschreven hoe ze werden misbruikt door Michael Jackson. De docu deed heel wat controverse ontstaan tussen kijkers die het verhaal van de twee getuigen wel of niet geloven. Helmut Lotti behoort duidelijk tot de eerste van de twee groepen. Op Facebook beschrijft hij wat hij dacht en voelde toen de prent zag.

“Het is ontluisterend. Ik heb tot gisteren geloofd in de onschuld van Michael Jackson, heb net als de ouders van die kinderen altijd gedacht dat hij ergens een kind was gebleven. Na een kwartier documentaire zag ik mijn naïviteit al in. Ik heb hem altijd verdedigd, maar vannacht ben ik slecht in slaap geraakt en vanochtend ben ik boos opgestaan. Omdat ik me ook bedrogen voel!”, klinkt het op Facebook.

De jongens spraken gewoon de waarheid, daar steek ik mijn hand voor in het vuur Helmut Lotti

De zanger geeft aan dat hij de slachtoffers gelooft en dat hij nooit meer zal kunnen opkijken naar Michael Jackson. “Hij was gewoon een manipulatieve pedofiel. Deze twee jongens (die allebei uit loyaliteit en liefde – want als je zeven bent en starstruck, kan je idolatrie makkelijk met verliefdheid verwarren – gelogen hadden bij rechtszaken in het verleden) en hun gezinnen (moeders, zus, broer en beide echtgenotes kwamen uitgebreid aan het woord) spreken gewoon de waarheid. Daar wil ik mijn hand voor in het vuur steken! En als dat niet zo is verdienen ze allemaal een Oscar wegens beste acteerprestatie ooit!”

“Ik ga zijn muzikaal, choreografisch en vocaal genie niet afvallen omwille hiervan, en ik zie niet in waarom zijn muziek plots niet meer gedraaid zou mogen worden of plots speciale duiding verdient, maar ik kan hem niet meer met bewondering bekijken”, aldus Lotti nog.