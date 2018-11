Helmut Lotti kreeg opvallende voorspelling van waarzegger: “Ik dacht dat ik Ronde van Frankrijk ging winnen” TDS

17 november 2018

13u46

Bron: JOE 0 Showbizz Vandaag, zaterdag, waren Helmut Lotti en zijn broer Kurt te gast bij Ann Van Elsen in ‘De Familie Van Elsen’ op JOE. Helmut zong samen met zijn broer Kurt voor het eerst een uniek duet. En hij kwam er ook vertellen over de opmerkelijke voorspelling die een waarzegger ooit voor hem deed.

Leuk weetje, de broertjes luisteren niet naar de achternaam Lotti, maar wel Lottegiers. Ann vroeg zich af of er bepaalde zaken zijn die de broertjes Lottegiers nog samen willen doen en wat ze absoluut van hun bucketlist willen schrappen. De broers waren het snel eens en willen al erg lang samen een duet opnemen, iets wat volgens Ann bij Joe zeker geregeld kon worden. Speciaal voor de gelegenheid brengen Helmut en Kurt voor het eerst een duet. “Voorheen was dit nooit mogelijk door zakelijke deals, onze aparte carrières of was er gewoonweg geen vermenging mogelijk, daarom is dit waarschijnlijk ook het enige duet dat we ooit samen zullen brengen”, zei Helmut.

Bloempotten naar babysitters

De moeder van Helmut Lotti en Kurt was altijd een hardwerkende vrouw. Daarom kwamen er geregeld babysitters over de vloer ten huize Lotti. “Ik vond babysitters verschrikkelijk. Op een gegeven moment zou ik zelfs met bloempotten naar de babysitters gegooid hebben. Ik heb dan aan onze moeder gevraagd of ze kon stoppen met die babysitters te laten komen. Het enige wat die babysitters deden, was naar hun programma’s kijken op televisie. En dan is ons moeder uiteindelijk gestopt met babysitters te laten komen”, vertelt Helmut. Ongeacht de babysitters en het harde werk, zorgde Helmuts moeder er wel steeds voor dat ze altijd samen aten.

Ronde van Frankrijk

Ann vroeg aan de broers of ze ooit al bij een waarzegger geweest zijn. “Op mijn veertiende ben ik met mijn vader naar een groepsseance geweest waar een man vooraan stond te vertellen. Die man die keek naar mij en die zei dat ik in mijn leven alleen maar bergen succes ga hebben. Ik dacht toen dat ik de Ronde van Frankrijk ging winnen, door die bergen succes en de Ronde is in de bergen. Maar dat was het dus niet. Ik ben die man wel nooit vergeten”, vertelt Helmut.