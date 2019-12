Helmut Lotti is hooggevoelig: “Ik ben als een bang hert in het bos” MVO

26 december 2019

06u50

Bron: HBVL 0 Showbizz Helmut Lotti kreeg eerder al de diagnoses ASS en ADD, maar daarnaast zou hij naar eigen zeggen ook hooggevoelig zijn. “Eigenlijk beweeg ik me al mijn hele leven voort als een bang hert in het bos”, meent hij.

Dat betekent dat hij bijzonder gevoelig is aan visuele prikkels en geluid. “In een restaurant moét ik de stoel hebben waar ik meteen weg kan”, zegt hij in het Belang Van Limburg. “Ik moet ook een goed zicht hebben op de hele ruimte en er mag niemand achter me door lopen, want dat verdraag ik niet.”

Uit een onderzoek dat hij bij zichzelf liet uitvoeren bleek zelfs dat nog geen twee procent van de andere testpersonen sneller op prikkels van geluid reageerden dan Helmut. “Overdreven alert, dus”, besluit hij.

“Ik ben een beetje een rare jongen”, zei Lotti vorig jaar al over zichzelf in Humo. “Ik ben nogal op mezelf. ASS - weliswaar in een lichte vorm - en ADD maken het niet makkelijker om in een groep te functioneren, of zelfs om überhaupt te functioneren. Toen ik nog naar discotheken ging, stelde ik telkens weer vast dat ik, naarmate het lawaai toenam, steeds meer in een veilige bubbel kwam te zitten, iets wat me van de werkelijkheid om me heen afsloot.”