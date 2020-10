Helmut Lotti: "Ik zal nooit met Marieke trouwen, uit respect voor haar” Redactie

06 oktober 2020

06u00

Bron: Story 1 Showbizz Helmut Lotti (50) is smoorverliefd. Hij leerde zijn vriendin Marieke van Hooff (44), een succesvolle kinderboekenschrijfster en actrice, zo’n vier jaar geleden kennen, maar vandaag is de liefde groter dan ooit. En toch zal de zanger nooit op z’n knie gaan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen, zo laat Lotti merkwaardig genoeg optekenen.

Helmut heeft al een woelig liefdesparcours afgelegd. Zijn huwelijk met de moeder van zijn dochter Messalina liep na zeven jaar op de klippen. Het sprookje met zijn tweede echtgenote, Carol Jane Poe, hield slechts vier jaar stand. In mei 2009 gaf hij zijn jawoord aan journaliste Jelle Van Riet, maar na een relatie van bijna tien jaar gaf hij ook dat huwelijk op. Zowat vier jaar geleden werd Helmut opnieuw verliefd, op actrice en kinderboekenschrijfster Marieke van Hooff (44), zus van zangeres en ex-Familie-actrice Anneke van Hooff.

Over zijn vriendin praat hij niet graag uitvoerig, maar de liefde is duidelijk nog groot. “Ik ben nu al drie jaar en acht maanden heel gelukkig. We gaan hout vasthouden hé”, zegt Helmut in Story. “Marieke en ik lachen bijna de hele tijd, zonder oppervlakkig te zijn. We staan ook serieus in het leven en houden ons bijvoorbeeld bezig met het klimaat.”

Toch hebben de twee géén trouwplannen, wel integendeel. “Want ik zal nooit met Marieke trouwen. De enige reden dat ik met haar zou trouwen, is om haar veilig te stellen als ik er zelf niet meer ben. Maar de allerbeste reden om niét te trouwen is mijn respect voor haar. Op de dag dat ik zou zeggen dat we gaan trouwen, zal de hele wereld haar uitlachen: ‘Weer zo ééntje die erin getrapt is’. De mensen kennen ons niet, maar dat zou wel de algemene teneur zijn. Het is veel sterker om niet te trouwen, en Marieke heeft daar vrede mee.”

Bekijk ook: Helmut Lotti vertelt moppen over Helmut Lotti

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

LEES OOK:

Helmut Lotti kon geen afscheid meer nemen van zijn stervende vader: “Twee dagen voor zijn dood kwam hij mij bezoeken in m’n droom”

Helmut Lotti kijkt uit naar eerste concert: “Noodgedwongen zonder symfonisch orkest”