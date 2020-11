Helmut Lotti heeft nu een goede band met zijn dochter: “Ik had haar destijds nooit in de steek mogen laten”

Showbizz Julie Van den Steen reageert op geruchten over romance met Kevin Janssens

26 november “Ik droomde over Wolf, niet over Kevin Janssens.” Julie Van den Steen (28) maakte op Qmusic duidelijk dat ze geen crush heeft op de 41-jarige acteur. Die geruchten waren ontstaan nadat ze als speurder in ‘The Masked Singer’ een bijzondere fascinatie kreeg voor de man in het kostuum van Wolf. Kevin Janssens dus.